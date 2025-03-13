Kars Barajı'nda Buzlar Çözülmeye Başladı - Son Dakika
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Kars Barajı'nda Buzlar Çözülmeye Başladı

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Kars Barajı'nda hava sıcaklıklarının artmasıyla buzlar erimeye başladı, su seviyesi düştü.

13.03.2025 08:32
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Kars Barajı Gölü'nde buzlar çözülmeye başladı

Suları da çekilen baraj havadan görüntülendi

KARS - Kars'ta kışın etkisini yitirmesiyle birlikte Kars Barajı'nda buzlar erimeye başladı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çözülmeye başlayan buzların yanı sıra baraj kapağının da uzun süreden beri açık olmasıyla birlikte barajdaki su seviyesinde de gözle görülür bir şekilde düştü. Havadan çekilen görüntüler, barajın bazı bölgelerinde suyun çekildiği, sular altında kalan ağaçların gün yüzene çıktığı ve buzların belli bölgeler de çözüldüğü görüldü.

Öte yandan Kars Baraj Gölü'nün kış aylarında tamamen buzla kaplandığını ve bahar aylarının gelmesiyle birlikte çözülmenin başladığı, ancak bu yıl buzların erimesine rağmen su seviyesindeki azalma ise dikkat çekti.

Kars Barajı'nda buzların çözülmeye başlamasıyla birlikte su kuşları da bölgeye geldi. Martı, angıt, yaban ördeklerinin görüldüğü baraj gölü buzlarının önümüzdeki günlerde tamamen çözülmesi bekleniyor. Kars Baraj Gölü'nde sularının çekilmesinin sebebinin ise DSİ yetkililerince kontrollü olarak suyun boşaltılmasından kaynaklandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

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