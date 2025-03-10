Kars Çayı Buzsuz Kalıyor

Kars Çayı'nın buzları çözüldü

KARS - Kars'ta uzun ve sert geçen kış aylarının ardından, Kars Çayı'nın yüzeyini kaplayan kalın buz tabakası çözülmeye başladı.

Soğuk hava şartları nedeniyle aylarca donan çayın yüzeyi, havaların ısınmasıyla birlikte çözülürken, vatandaşlar Kars'a baharın erken geldiğini söyledi.

Normal şartlar Nisan veya Mayıs aylarında Kars Çayı'nın buzlarının çözülmesi gerekirken, bu yıl Mart ayında çözülmesi vatandaşları şaşırttı.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu Kars'ta baharın erken geldiğini ifade eden Okan Avşar, "Şuanda tarihi Kars kalesi ve Bedesten bölgesindeyiz. Cemre'nin suya düşmesiyle birlikte karlar ve buzlar erimeye başladı.Kars Çayı'da debisi yükselerek coşkulu bir şekilde akmaya başladı. Kars'ın baharı, yazı şimdiden geldi diyebiliriz" dedi.

Öte yandan Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artmaya devam edeceğini ve baharın tam anlamıyla kendini göstereceğini kaydetti.

Her yıl olduğu gibi, Kars Çayı'nın çözülmesiyle birlikte doğanın yeniden canlanması, kentte yaşayanlar için baharın müjdecisi oldu.