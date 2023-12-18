Termometreler eksi 14'ü gördü: Kars Çayı'nın bir kısmı dondu

Kars çayı bir günde kısmen dondu

KARS - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 14 dereceye düşmesiyle birlikte çağlayarak akan Kars Çayı'nın yüzeyi bir günde kısmen dondu.

Kars'ta önceki gün yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 14 dereceye düşmesinden merkezden geçen Kars Çayı da nasibini aldı. Bir gün öncesine kadar coşkuyla akan çayın yüzeyi bugün kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının 1 günde 10 derece düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kars dün akşam baya soğuk oldu. bugün de Kars Çayı kısmen dondu. Hava sıcaklığı gece eksi 16 dereceyi gördü. Kars'ta soğuk, kış başladı diyebiliriz" dedi.

"Eksi 15 derece ile uyandık"

Kars'ta sabah eksi 15 dereceyle uyandıklarını ifade eden vatandaşlar, "Bu sabah eksi 15 dereceyle uyandık. Kars adeta buz kesti. Kars Çayı tamamen dondu" diye konuştu.

Öte yandan kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, termometreler sabah saatlerinde eksi 14 dereceyi gösterdi. Kente hava sıcaklığının daha da düşmesi bekleniyor.