 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kars Çayı'nın bir kısmı dondu - Son Dakika
Üye Girişi

Kars Çayı'nın bir kısmı dondu

Kars'ta hava sıcaklığının eksi 14 dereceye düşmesiyle birlikte Kars Çayı'nın yüzeyi bir günde kısmen dondu. Kar yağışının ardından hava sıcaklığının düşmesiyle çayın coşkusu yerini buz tutmaya bıraktı. Kars'ta sabah saatlerinde termometreler eksi 14 dereceyi gösterdi.

Kars Çayı\'nın bir kısmı dondu
18.12.2023 - 22:29,  Güncelleme: 22:33
Abone Ol

Termometreler eksi 14'ü gördü: Kars Çayı'nın bir kısmı dondu

Kars çayı bir günde kısmen dondu

KARS - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 14 dereceye düşmesiyle birlikte çağlayarak akan Kars Çayı'nın yüzeyi bir günde kısmen dondu.

Kars'ta önceki gün yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 14 dereceye düşmesinden merkezden geçen Kars Çayı da nasibini aldı. Bir gün öncesine kadar coşkuyla akan çayın yüzeyi bugün kısmen buz tuttu.

Hava sıcaklığının 1 günde 10 derece düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Kars dün akşam baya soğuk oldu. bugün de Kars Çayı kısmen dondu. Hava sıcaklığı gece eksi 16 dereceyi gördü. Kars'ta soğuk, kış başladı diyebiliriz" dedi.

"Eksi 15 derece ile uyandık"

Kars'ta sabah eksi 15 dereceyle uyandıklarını ifade eden vatandaşlar, "Bu sabah eksi 15 dereceyle uyandık. Kars adeta buz kesti. Kars Çayı tamamen dondu" diye konuştu.

Öte yandan kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, termometreler sabah saatlerinde eksi 14 dereceyi gösterdi. Kente hava sıcaklığının daha da düşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kars Çayı, Kars, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars Çayı'nın bir kısmı dondu - Son Dakika


21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55
Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42
İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı

Son Dakika
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:42 Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçi konuştu: Bir baba için utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 22:52:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kars Çayı'nın bir kısmı dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement