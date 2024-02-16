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Kars güne kar yağışıyla uyandı

KARS - Kars'ta bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Kente sabah başlayan kar yağışı 5 dakika da etrafı beyaza bürüdü.

Kars'ta yaklaşık 20 etkili olan sıcak hava bugün yerini yağan kar ile son birlikte son buldu. Sabah saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürürken, sabah işlerine gitmek için caddeye çıkan vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Kars'ta bahar havasının sona erdiğini ifade eden Turan Sürmeli, "Herkes tam böyle bahar havasına adapte olmuşken, kışımız geriye döndü. Ama Kars karıyla güzeldir. Çünkü Doğu Ekspresimiz var, Sarıkamış'ımız var, Çıldır'ımız var. Doğu Ekspresiyle gelen turistlerimiz bu görsel şenliğe kavuş olacaklar" dedi.

Öte yandan Kars'ta kar yağışı aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde ise kar ile birlikte tipi, etkili oluyor. Trafik ekipleri kent dışına çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.