Kars Harakani Devlet Hastanesi\'nde Hemşireler Bebeklerin Hayata Tutunma Umudu Oluyor

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Kars Harakani Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan hemşireler, bazı sağlık problemleriyle doğup tedaviye alınan bebeklerin hayata tutunma umudu oluyor.

Kentteki devlet hastanesinde dünyaya gelen ve bazı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan bebekler, burada görevli hemşirelerin şefkatli kollarına emanet ediliyor.

Özveri ve sevgiyle bebeklerin yaşam mücadelesine destek olan hemşireler, ebeveyninden ayrı kalan minik bebeklere adeta anne şefkati gösteriyor.

Günlük bakımlarını yaptıkları ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları bebeklere evlatları gibi bakan hemşireler, minik kalplerin hayata tutunmalarına yardımcı oluyor.

Sağlığına kavuşan bebekleri özenle giydirip vedalaşan hemşireler, miniklerin ailesine kavuşmasıyla mutluluk yaşıyor.

"Annelerinden önce bizden sevgi ve şefkat görüyorlar"

Hemşire Feyza Nur Şahin, AA muhabirine, hassas bir bölümde görev aldıklarını söyledi.

Bebeklerin annelerine dokunmadan kendilerine getirildiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Annesine bile dokunmadan bizim elimize dokunuyorlar. İlk müdahalelerini biz yapıyoruz, onların yaşam mücadelelerine şahit oluyoruz. Annelerinden önce bizden sevgi ve şefkat görüyorlar. Küçücük bedenleriyle verdikleri mücadele bazen çok fazla oluyor. Her zaman iyi senaryolarla karşılaşmamış olabiliyoruz, kötü senaryolarla karşılaştığımız oluyor. Bu da bizi yıpratan süreçler olabiliyor. Minik bebeklere anne ve babalarından uzak oldukları için daha fazla sevgi ve şefkat veriyoruz."

"Elimizi tutması tarif edilemez bir duygu"

Şahin, bebeklere anne ve baba şefkati verdiklerini vurgulayarak, "Çocukların elimizi tutması tarif edilemez bir duygu çünkü ilk bizimle temas ediyorlar, dünyada gördüğü ilk biz oluyoruz. Bazen, onların yaşama tutunmalarına yardım eden koruyucuları oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Burcu Aktürk ise 11 yıldır hemşirelik yaptığını anlattı.

Bebeklerin hayata tutunma mücadelelerine şahitlik ettiklerini aktaran Aktürk, "Bebeklere ilk teması biz sağlıyoruz. Bazen mucizelere şahitlik ediyoruz. İşimi severek yapıyorum, çocuklar ilk anne şefkatini bizden görüyorlar." dedi.