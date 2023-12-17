 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, olumsuz hava koşulları nedeniyle tır trafiğine kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda incelmelerde bulundu. Karayolları ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Polat, İl Özel İdaresinde hazır bekleyen ekiplere kolaylıklar diledi.

Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor
17.12.2023 - 21:29,
Abone Ol

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, olumsuz hava koşulları nedeniyle tır trafiğine kapatılan Kars- Iğdır kara yolunda incelmelerde bulundu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda ise ekiplerin çalışması ise devam ediyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kars-Iğdır kara yolunda çalışma yapan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'ndeki karla mücadele çalışmasını izleyen Polat, daha sonra İl Özel İdaresinde karla mücadeleye hazır halde bekleyen ekipleri ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kars Valiliği, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim

Son Dakika
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:55 Emre Belözoğlu, Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'ya sahip çıktı: Başkanımız çok değerli bir insan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 21:46:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement