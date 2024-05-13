Kars'ta düzenlenen operasyonda 100 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, bidon içerisinde 100 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ediyor.
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