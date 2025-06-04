Kars'ta 300 Bin TL'ye 900 Kilo Boğa Satıldı

Kars'ta 900 kiloluk boğa 300 bin TL'ye satıldı

KARS - Kurban Bayramı sayılı günler kalırken, canlı hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor. Kars Hayvan Pazarı'na getirilen 900 kilo gelen 'Rıfkı' isimli boğa pazarın gözdesi oldu.

Hayvan Pazarı'nda en çok ilgi gören hayvanlardan birisi olan ve 900 kilo gelen ve 320 bin TL istenen 'Rıfkı' isimli boğa, 300 bin TL'ye satıldı.

Kars Hayvan Pazarı'na kurbanlık almak için gelen Okan Ulakçı, bir süre pazarda dolaştı, pazarda herkesin dikkatini çeken 'Rıfkı'nın sahibi Olcay Çakırca ile pazarlık yapan Okan Ulakçı, 320 bin TL fiyatı çok bularak Çakırca'dan fiyatı biraz indirmesini istedi. Daha sonra vatandaşların da araya girmesiyle taraflar 300 bin TL'de anlaştı. Okan Ulakçı, pazarın en gözde kurbanlığını alarak evinin yolunu tuttu.

Öte yandan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kars Hayvan Pazarı'nda hareketlilik de sürüyor. Sabahın erken saatlerinde kurbanlık hayvanlarını pazara getiren vatandaşlar, hayvanları satmak için yoğun pazarlık yapıyor.

Kars'ta küçükbaş kurbanlıklar 13 bin TL ile 25 bin TL arasında alıcı bulurken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 130 bin TL'den başlıyor 400 bin TL'ye kadar çıkıyor. Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşanmasına rağmen vatandaşlar, sadece fiyatları sormakla yetiniyor. Çok sayıda vatandaş ise kurbanlığını son güne bırakıyor.