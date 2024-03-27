Kars'ta 4 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yusuf Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir otelin çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, diğer bölümlere de sıçradı.
Otelde kalan vatandaşlar, çalışanlar tarafından tahliye edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta 4 Katlı Otelin Çatı Katında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
FIBA Avrupa Kupası Yarı Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İtalyan ekibi Pallacanestro Varese'ye deplasmanda 81-80'lik skorla mağlup oldu. İlk periyodu önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci periyotta dengeyi kaybetti ve devreyi geride kapattı. Üçüncü periyotta tekrar öne geçen Bahçeşehir Koleji, son çeyrekte üst üste atışları kaçırarak mağlubiyete engel olamadı. İkinci maç 3 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.
Beşiktaş'ta hafif ticari araç, yasak yerden dönüş yaparken motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, araç sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçimi açık ara kazanacaklarına dair motivasyon gördüğünü belirterek, İstanbul'un sorunlarını çözmek için liyakatli kadrolarla geldiklerini söyledi. Kurum, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve Yeniden Refah Partisi seçmeninin iradesini ülkenin geleceğinden yana koyacağını ifade etti.
Kütahya'da eşi tarafından bıçaklanan 3 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Tartışmanın ardından çıkan kavgada Esra Uşak, eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uşak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi ise gözaltına alındı.
Google, Pixel 9 serisine Pixel 9 Pro XL modelini eklediğini duyurdu. Pixel 9 Pro XL, büyük ekran isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir model olarak karşımıza çıkacak. Pixel 9 ve 9 Pro modelleri arasında teknik anlamda bir fark olmayacak gibi görünüyor. Ekran boyutları ise Pixel 9 modeli için 6.03 inç, Pixel 9 Pro modeli için 6.1 inç ve Pixel 9 Pro XL modeli için 6.5 inç olacak. Pixel 9 serisi hakkında diğer teknik detaylar henüz açıklanmadı, ancak Adaptive Touch özelliği ve Qi2 şarj teknolojisinin beklentiler arasında olduğu söyleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?