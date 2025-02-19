Kars'ta 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 3'ü kadın, Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
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