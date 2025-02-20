Kars'ta 56 Köy Yolu Karla Kapandı

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Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 56 köy yolu daha ulaşıma kapandı.

Kentte dün başlayan ve devam eden kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah kapalı bulunan 100 köy yoluna 56 daha eklendi.

Kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan 156 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmasını sürdürüyor.