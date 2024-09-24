Kars'ta 7 Katlı Otelde Yangın

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1)KARS'TA 7 KATLI OTELDE YANGIN

KARS'ta 7 katlı bir otelin 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında oteldekiler tahliye edilirken ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kars merkez Faikbey Caddesi'ndeki bir otelin 4'üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelin çevresi güvenlik şeridi çekilerek araç geçişine kapatıldı. Otelin ilk üç katındakiler, kısa sürede tahliye edildi. 4 ve üst katlarda kalanlar ise oteli kaplayan duman sebebiyle nefes alabilmek için başlarını pencereden dışarı çıkardı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk etapta yangının çıktığı 4'üncü kattaki odaya müdahale etti. Kontrol altına alınan yangının ardından dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü otelde, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın sebebiyle üst katlarda mahsur kalan birkaç kişi itfaiye merdiveniyle indirildi.

'8 KİŞİNİN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI'

Kars Valisi Ziya Polat ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin olay yerine gelip yangınla ilgili bilgi aldı. İtfaiye ekibiyle görüşen Vali Polat, yaptığı açıklamada, "Öncelikle geçmiş olsun. Kars'ımızda bugün bir otelimizde yangın ihbarıyla itfaiyemiz hemen müdahalede bulunmuştur. Can kaybımız yoktur. Şu an hastanelerimize hastalarımızı sevk ettik. 8 vatandaşın hastanede tedavilerine başlandı. Şimdi hastaneye gidip misafirlerimize, yabancı konuklarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunacağım. Tekrar Kars'ımıza geçmiş olsun. İtfaiye teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Allah bir daha böyle afetler, yangınlar göstermesin" dedi.

YANGININ, ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Otel yangınıyla ilgili Kars Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Faikbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma, temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen şahıslar, tedbir amaçlı olarak Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.