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Kars'ta aç kalan domuz köye indi

KARS - Kars'ta aç kalan domuz köye indi. Yiyecek ararken görüntülenen domuzun umursamaz hali kameraya yansıdı.

Kars'ın Karakale köyünde tarla ekimini yapan çiftçi, tarlada domuzla karşılaştı. Traktöründen inmeyen ve domuzu yiyecek ararken görüntüleyen çiftçi, bir süre domuzu izledi. Umursamaz halleriyle karnını doyurmaya çalışan domuz, bir süre sonra izlendiğini fark edince koşarak bölgeden uzaklaştı.

Yiyecek arayan domuz ve onu takip eden çiftinin diyalogu cep telefonuyla kaydedildi.