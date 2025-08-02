Kars'ta Çalınan 65 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Kars'ta çalınmak üzere farklı meralara sürülen 65 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

Merkeze bağlı Karaçoban köyünde oturan H.G, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, eksik olan 97 küçükbaş hayvanından 32'sini kendi imkanlarıyla arayıp bulduğunu, 65'ine ise ulaşamadığını bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, 44 personelden oluşan 13 ekiple çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, çalınmak üzere farklı meralara sürülen 65 küçükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.