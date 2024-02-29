Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kars\'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çek, senet, ajanda, doküman, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, şase kalıbı ve uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29.02.2024 12:48
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Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerince belirlenen 7 adrese 16 ekip ve 50 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda çek, senet, ajanda, doküman, 4 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, oto sahteciliğinde kullanılan 2 kutu şase kalıbı, 6 şarjör, 83 tabanca fişeği, 6 kartuş, 2,58 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kars, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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