Kars'ta Eksi 17 Derece Soğuk

Güncel

Kars'ta dondurucu soğuk: Termometreler eksi 17'yi gördü

KARS - Kars, yeni yılın ilk günlerinde dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Kentte sabah erken saatlerde termometreler eksi 17 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkisiyle şehir adeta buz tuttu. Bir vatandaşın dışarıda havaya serptiği sıcak su ise hemen dondu.

Kent genelinde araçların camları buzla kaplandı, göletler ve su birikintileri dondu. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde araçlarını çalıştırmak için yoğun çaba sarf etti. Bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerine halı, kilim, battaniye ve branda sererek soğuktan korumaya çalıştı. Kent merkezinden geçen Kars Çayı da soğuktan nasibini alarak dondu.

Kars'ta zemheri soğuklarının başladığını ifade eden vatandaşlar, "Soğuklardan Kars Çayı'da nasibini aldı, tam şehrinin ortasından geçen çayın üzerindeki köprüdeyim, köprünün ayakları da buzla kaplandı. Bu da soğuğun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor" dedi.

Öte yandan kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi. Kars'ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20, gündüz ise sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.