Kars'ta Hurda Lastik Yangını

KARS Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda otomobil lastiklerinin alev aldığı yangında alanın üzerinden geçen elektrik telleri zarar gördü.

Kars Küçük Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 20 hurda otomobil lastiğinin bulunduğu alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle alanın üzerinde bulunan elektrik telleri zarar gördü ve koptuktan sonra yere düşerek kıvılcımlar çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinin ardından ekipler yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kars Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Feramuz Cinan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize yangın olduğuna dair bilgi verildi. Biz de hemen itfaiye ve Aras EDAŞ'a haber verdik. Ekipler hızla müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangının nasıl çıktığını henüz bilmiyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ/ KARS,