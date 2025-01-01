Kars'ta İki Minibüs Çarpıştı: 27 Yaralı

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1) KARS'TA İKİ MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 27 YARALI

KARS- Kağızman kavşağında iki minibüsün çarpıştığı kazada 27 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kağızman kavşağında meydana geldi. Sarıkamış'a yolcu taşıyan Reşat Ejder yönetimindeki 36 M 9032 plakalı minibüs ile Kağızman'a sefer yapan Ahmet Kızıl yönetimindeki 36 M 8183 plakalı minibüs, kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından savrulan minibüsler refüjdeki elektrik tabela direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 27 kişi Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı. Yaralılardan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.