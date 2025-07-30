Kars'ta Kaçak Silah Operasyonu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde ilçedeki yaylada bulunan çadır ve eklentilerde arama yaptı.

Ekipler, aramada 3 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 95 fişek, 46 kurusıkı fişeği ele geçirdi.

Olaya ilişkin 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatan ekipler, 1 şüpheliye 5729 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 11 bin 977 lira idari para cezası uyguladı.