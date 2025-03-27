Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu

Kars'ta yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

27.03.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezi ile Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 154 bin 360 makaron (filtreli sigara kağıdı), 19 kilo 850 gram çay, 79 kilo 200 gram kıyılmış tütün, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Makaron, Güncel, Hukuk, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:06 Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
04:39 Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 18:04:47. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement