Kars'ta Kadınlardan Geri Dönüşüm Sanatı

Kars'ta kadınlar, atıl halıları titiz bir çalışmayla geri dönüşüme kazandırıp sanat eserine dönüştürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde, kentteki Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kursunda 22 kadın eğitim görüyor.

Kursa katılan kadınlar, atıl durumdaki halıları geri dönüşüme kazandırmak için çalışma yürütüyor. Halıları temizledikten sonra gerekli kesim işlemlerini yapan kadınlar, farklı tasarımlardan tablolar üretiyor.

Sanat eserine dönüştürdükleri halılardan bazılarını dekoratif eşya olarak evlerinde kullanan kadınlar, bazılarını da hem sergilerde hem de sosyal medyada satarak kazanç sağlıyor.

"Atıl halılarımızı geri dönüşüm olarak kullanıyoruz"

Kurs eğitmeni Evrim Aydemir, AA muhabirine, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursta 22 kursiyere eğitim verdiğini söyledi.

Bu yıl el sanatlarının birçok alanında kurs verdiklerini ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:

"Şu an eski halıları değerlendiriyoruz. Arapça harflerin serbest çalışmasıyla beraber eski halılarımızı kesiyoruz, sağlam kalan yerlerini tablo haline dönüştürüyoruz. Yıpranmış olan, yani atıl durumda olan halılarımızı geri dönüşüm olarak kullanıyoruz. Bu halılar önce kesiliyor, yani bir tasarımdan geçiyor. Kafamızda tasarladıktan sonra halının sağlam olan bölümlerini kesiyoruz. Sonra Arapça harflerimizi belirliyoruz, lazer kesimle kesiliyor, boyanıyor. Değişik tasarımlar yapmak kursiyerlerin hoşuna gidiyor. Aile bütçesine de katkı sağlıyorlar."

"Atıl halıların evlerimize renk katabileceğini gördük"

Kursiyerlerden Canan Ulucutsoy da eski halıları atmak yerine değerlendirdiklerini hem evlerini süslediklerini hem de aile bütçelerine katkıda bulunduklarını belirterek, "Antik diyebileceğimiz halılarımızın ya da atıl durumdaki halılarımızın günlük yaşamımıza, evlerimize renk katabileceğini gördük. Serbest Arapça harflerle süslediğimiz halılarımızı evlerimizin köşelerine, iş yerlerimize, uygulanabilir bir dekoratif eşya olarak değerlendirdik ve güzel sonuçlar da aldık." diye konuştu.

Nazlıcan Yılmaz ise kendisini geliştirmek için kursa başladığını ve güzel işler öğrendiğini anlatarak, "Fizyoterapistim ama boş vakitlerimde bu kurs benim için çok iyi oldu. Hem farklı şeyler öğreniyoruz hem de motor becerilerimizi geliştiriyoruz. En azından şu anda bir şeyi atmak zorunda kalmıyoruz, geri dönüştürmüş oluyoruz. Bu bizim için çok güzel bir şey." dedi.