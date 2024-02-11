Kars'ta Karlı Köylerde Arızalar Gideriliyor - Son Dakika
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Kars'ta Karlı Köylerde Arızalar Gideriliyor

Kars\'ta Karlı Köylerde Arızalar Gideriliyor

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayadöven köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattında arıza oluştu. Aras EDAŞ ekipleri, 2 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen zorlu şartlarda köye ulaşarak arızayı giderdi. Ayrıca, kar yağışı sonrası suları donan köylülere su taşıyan ekipler, soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

11.02.2024 13:21
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Kars'ın Akyaka ilçesinde, Aras EDAŞ ekipleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köylerde zor şartlarda arızaları gideriyor.

İlçeye bağlı Kayadöven köyünde geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek gerilim hattında arıza oluştu.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler karlı yolları, dağları aşarak köye ulaştı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köyde ekipler zor şartlarda çalışmasını yaparak arızayı giderdi.

Yüksek gerilim hattında bakım yapan ekipler, soğuk havaya rağmen çalışmasını sürdürüyor.

Bu arada kar yağışı sonrası suları donan köylülere ekipler yardımcı oldu. Suyu olmayan vatandaşlara Aras EDAŞ ekipleri el arabasıyla bidonlarla su taşıdı.

Kaynak: AA

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