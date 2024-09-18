Kars'ta "kasten yaralama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü ile aranan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "kasten yaralama" suçundan arananlara yönelik çalışma yaptı.
JASAT timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarla, kesinleşmiş hapis cezaları olan 6 hükümlü ile aranması bulunan 6 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Aranan 6 şüpheli de sevk edildikleri adliyede, savcılıktaki sorgusu sonrası serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Kasten Yaralama Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?