Kars'ta Kaybolan Hayvanlar Bulundu

Kars'ta kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Eşmeyazı köyünde yaşayan K.Y., 10 büyükbaş hayvanın kaybolduğunu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, 10 büyükbaş hayvan canlı olarak merkeze bağlı Hacıveli köyünde bulundu.
Hayvanlar incelemelerin ardından sahibi K.Y'ye teslim edildi.
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