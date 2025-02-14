Kars'ta Kış Geri Döndü

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Kars'ta yüksek kesimler yeniden beyaza büründü

KARS - Kars'ta kış etkisini yeniden hissettirmeye başladı. Kentin yüksek kesimlerine yağan kar, etrafı beyaza bürürken, karayolları ekipleri ise yollarının karını temizledi, bulanmaya karşı tuzlama yaptı.

Kars'a beklenen kar yağmaya başladı. Kent genelinde başlayan ve yüksek kesimlerde etki olan kar yağışı, karayolları ekiplerini de harekete geçirdi.

Özellikle Kars-Digor- Iğdır karayolu Hanlar Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi araç trafiğini olumsuz etkilerken, karayolları ekipleri ise sürücülerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yollarının karını kürüdü.

Kars'a beklenen karın yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Kars-Digor yolundayız. Yoğun bir kar yağışı ve tipi var. Tabi beklenen kar Kars'a çok geç geldi bu yıl, umarız bundan sonra da devamı gelir" dedi.

Öte yandan, yetkililer sürücülere buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Kar yağışının önümüzdeki günlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.