Kars'ta Mayıs karı şaşırttı

Yüksek kesimler beyaza büründü

Hayvan yetiştiricileri kara hazırlıksız yakalandı

KARS - Kars'ta Mayıs ayında yağan lapa lapa kar şaşırttı. Yüksek kesimler kısa sürede beyaza bürünürken, hayvan yetiştiricileri ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Kars'ta yaklaşık 3 gündür hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir şekilde düştüğü Kars'ta 2 bin 344 rakımlı Boğatepe Geçidi'nde yağan kar kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Bölgede hayvancılık yapan vatandaşlar ise yağan kar ile birlikte arazide hazırlıksız yakalandılar.

Mayıs ayında kar yağdığını belirten hayvan yetiştiricileri, "İlkbaharda burada kar yağıyor. Biz burada karda kaldık. Vallahi ilkbaharda kar biz şaşırdık" dedi.

Öte yandan kar ile birlikte yeşile bürünen araziler beyaz gelinliği yeniden giyerken, rengarenk çiçekler kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Beyazla bütünleşen çiçekler kameralara yansıdı. Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece düştü. Yağışlı hava etkisini sürdürüyor.