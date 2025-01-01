Kars\'ta Minibüs Çarpışması: 21 Yaralı

Güncel

Kars'ta iki minibüsün çarpışması sonucu 1'i ağır, 20 kişi yaralandı.

Reşat Ejder idaresindeki 36 M 9032 Sarıkamış Belediyesine ait yolcu minibüsü, Ahmet Kızıl yönetimindeki 36 M 8183 plakalı minibüsle Kars- Selim kara yolunun Kağızman Kavşağı'nda çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 20 kişiyi Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.

Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.