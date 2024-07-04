Kars'ta Orman Yangınlarının Önlenmesi İçin Ormanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Kars'ta Orman Yangınlarının Önlenmesi İçin Ormanlara Girişler Yasaklandı

Kars'ta orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, izinli alanlar ile yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Vali Ziya Polat, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, orman yangınlarını engellemek için ekim ayına kadar orman girişleriyle ilgili düzenlemeler yapıldığını belirtti. Ayrıca, kurumların yangın söndürmede kullanılabilecek araç, gereç ve ekipmanlarının düzenli kontrol edilmesi talimatı verildi. Toplantı sonrası alınan kararlar arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması, yer ateşi yakılmaması, kamp yapılması ve çadır kurulmaması gibi önlemler yer aldı.

04.07.2024 14:03
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Kars'ta orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, izinli alanlar ile yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

Vali Ziya Polat, Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yaz aylarında ormanlarda yangınların meydana geldiğine dikkati çekti.

İlde orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar aldıklarını ifade eden Polat, "Orman yangınlarını engellemek ve yeşil vatanımıza sahip çıkmak için ekim ayına kadar orman girişleriyle ilgili düzenlemeler yaptık." dedi.

Polat, toplantıda ayrıca kurumların yangın söndürmede kullanılabilecek araç, gereç ve ekipmanlarının, düzenli kontrol edilmesi ve eksiklerinin giderilmesi talimatını verdi.

Toplantı sonrası orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili şu kararlar alındı:

"Kars'ta bulunan Soğuksu Tabiat Parkı dışındaki ormanlık alanlara, 15 Ekim'e kadar görevli personel hariç girişlerin yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilmesi, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesine, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, avcı ve çobanların ateş yakmasına ve anız (bağ ve bahçe artığı ot, dal ve benzeri) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesine karar verildi."

Kaynak: AA

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