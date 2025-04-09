Kars'ta Sel Felaketi: Evler Suyla Dolu - Son Dakika
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Kars'ta Sel Felaketi: Evler Suyla Dolu

Kars\'ta Sel Felaketi: Evler Suyla Dolu

Bardaklı köyünde sağanak yağmur sonrası sel oluştu. Evlere su doldu, maddi hasar meydana geldi.

09.04.2025 19:23
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Kars'ta sağanak yağmur sele dönüştü: Evleri su bastı

KARS - Kars'ta sağanak yağmur sele dönüştü. Çok sayıda evi su bastı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde öğlenden sonra başlayan sağanak yağmur beraberinde seli getirdi. Selin geldiği Bardaklı köyünde dere yatağında bulunan ev ve ahırlara su doldu. Vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için sefer oldu.

Meteorolojinin de uyarıda bulunduğu Kars'ta selin vurduğu Bardaklı köyünde can kaybı olmazken evlerde su dolmasıyla maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışıyor.

Arpaçay'da sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor. Yetkililer vatandaşları su ve sel baskınlarına karşı uyardı. Yağmur ile birlikte kentte hava sıcaklığı da yüksek kesimlerde sıfırın altında 4 dereceye düştü.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Sel Felaketi: Evler Suyla Dolu - Son Dakika

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