Kars\'ta yolcusuz halk otobüsü karşı şeride geçip park halindeki iş makinesine çarptı

Kars'ta yolcusuz halk otobüsü karşı şeride geçip park halindeki iş makinesine çarptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars'ta şehir merkezine giden halk otobüsü, Mihralibey Köprüsü'nden inişte kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek demir çitleri kırdı ve park halindeki iş makinesine çarptı. Sürücünün sağlığının iyi olduğu, otobüste yolcu olmadığı ve ulaşımın tek şeritten sürdüğü belirtildi.
Kars'ta kontrolden çıkan halk otobüsü, karşı şeride geçerek park halindeki iş makinesine çarparak durabildi.
Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndan şehir merkezine giden Barış E. idaresindeki 36 HO 1027 plakalı halk otobüsü, Mihralibey Köprüsü'nden iniş sırasında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Demir çitleri kıran otobüs, park halindeki iş makinesine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Otobüs sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, halk otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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