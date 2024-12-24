Kars\'ta Yurt Gıda Zehirlenmesi

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Kars'ta kız yurdunda kalan 37 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir yurtta kalan bazı öğrenciler, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle Harakani Devlet Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle bir süre gözlem altında tutulan 37 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrencilerin, yurtta şehriye çorbası, etli mantı, kısır ve ıslak kek tükettiği öğrenildi.