Bozkırın ortasındaki 'vaha'da kış güzelliği
KARS - Kars'ta bozkırın ortasındaki "vaha" olarak bilinen Benliahmet İstasyonu, beyazlar ortasında çam ağaçlarıyla dron ile görüntülendi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çalışanları tarafından 55 yıl önce çam fidanlarıyla yeşil görünüme kavuşturulan tarihi Benliahmet Tren İstasyonu, yaklaşık 20 bin çam ağacının bulunduğu karla kaplı arazide kartpostal görüntüler oluşturdu.
İstasyonda görev yapanların sürdürdüğü çalışmayla 82 dönümlük araziye, 20 bine yakın çam fidanı dikilmesiyle birlikte korunarak, bugüne kadar getirilen çam ağaçları, 4 mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.
Kış güzelliğine bürünen tarihi Benliahmet Tren İstasyonu beyazlar içerisinde havadan görüntülendi. Beyaz ile gökyüzünün mavisiyle bütünleşen çam ağaçları görsel şölen sunuyor.
Son Dakika › Güncel › Kars'taki Vaha'nın Kış Güzelliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?