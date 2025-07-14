Kars Valisi'nden 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika
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Kars Valisi'nden 15 Temmuz Mesajı

14.07.2025 17:12
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Vali Ziya Polat, 15 Temmuz'un demokrasi zaferi olduğunu vurguladı ve kahramanlıkları anlattı.

Kars Valisi Ziya Polat, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin 9'uncu yılında olduklarını belirtti.

Türkiye tarihin en kritik günlerinden birini 15 Temmuz 2016'da yaşadığını aktaran Polat, "15 Temmuz 2016 günü tarihinin en kritik günlerinden birini yaşayan ülkemiz, tarihte eşine az rastlanır bir ihanetle kanlı bir darbe girişimine maruz kalmış, Fetullahçı Terör Örgütü tarafından ülkemizi bölüp parçalamak ve iç savaş çıkararak ülkemizi uluslararası müdahalelere açık hale getirmek üzere darbe girişiminde bulunulmuştur. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Gazi Karslılar da o gece; vatan sevgisinin, fedakarlığın, cesaretin, yiğitliğin, bir hilal uğruna şehadete yürümenin ne demek olduğunu darbecilere ve arkasındaki zihniyete bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.

Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gecesi, var olmak ile yok olmak arasındaki ince çizgiyi yokladığımız ve Yüce Rabbimizin lütuf ve inayetiyle hürriyet ve istiklalimizi muhafaza ettiğimiz önemli bir tarihtir. 15 Temmuz, aziz milletimizin topyekun dirilişidir, şahlanışıdır. 15 Temmuz destanı, aziz milletimizin azim ve kararlılığıyla, birlik ve beraberliğiyle kazandığı 'Demokrasi Zaferi'dir. Milli iradeye yönelik bu alçakça girişim, vatan, millet, bayrak ve devlet sevdalısı yüce Türk milletinin onurlu duruşu karşısında hezimete uğramıştır. Türk milleti asaletini bir kez daha göstermiş, 'Zaferin Adı Türkiye'dir demiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars Valisi'nden 15 Temmuz Mesajı - Son Dakika

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