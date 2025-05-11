Karşıyaka, Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'a Koştu - Son Dakika
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Karşıyaka, Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'a Koştu

Karşıyaka Belediyesi, Anneler Günü kapsamında bu yıl 36.’sı düzenlenen Zübeyde Hanım Koşusunun ardından Zübeyde Hanım’ın anıt mezarında Anneler Günü Anma Töreni düzenledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, “Anneler, yalnızca bir evlat büyüten kişiler değil, geleceğin mimarları, sevginin, taşıyıcıları ve toplumun temel direğidir. Çünkü çocuğu yetiştiren yine de annelerdir” dedi.

11.05.2025 15:50  Güncelleme: 16:00
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Anneler Günü kapsamında bu yıl 36.'sı düzenlenen Zübeyde Hanım Koşusunun ardından Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında Anneler Günü Anma Töreni düzenledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal, "Anneler, yalnızca bir evlat büyüten kişiler değil, geleceğin mimarları, sevginin, taşıyıcıları ve toplumun temel direğidir. Çünkü çocuğu yetiştiren yine de annelerdir" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nce, Anneler Günü kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında Anneler Günü Anma Töreni düzelendi.

Tören öncesi, 36. Zübeyde Hanım Koşusu yapıldı. Anayasa Meydanı'ndan başlayan koşu, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında sona erdi.

Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında yapılan Anneler Günü Anma Töreni ve ödül törenine, ev sahibi Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın yanı sıra; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, Türk Anneleri Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı, CHP ilçe başkanları ile ilçe kadın kolları katıldı.

Ünsal: "Anneler, yalnızca bir evlat büyüten kişiler değil, geleceğin mimarlarıdır"

Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Ünsal, kadının toplum anlamına geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Anneler, yalnızca bir evlat büyüten kişiler değil, geleceğin mimarları, sevginin, taşıyıcıları ve toplumun temel direğidir. Çünkü çocuğu yetiştiren yine de annelerdir. Bugün tüm anneleri ve yüreğinde annelik duygusu taşıyan tüm kadınları büyük bir saygı ve minnetle selamlıyoruz. Atımızın annesi Zübeyde Hanım sadece bir evladın değil bir milletin büyümesine, şekillenmesine ve çağdaş bir geleceğe ulaşmasına öncülük eden güçlü bir kadındı. Bugün burada onun mirasına ve Atatürk ilkelerine sahip çıkarak modern cumhuriyete sorumluluklarımızı tazeliyor, kararlılığımızı yineliyoruz. Cumhuriyetin değerlerine, kadınların toplumdaki yerine ve annelerin sonsuz emeğine olan bağlılığımızı her zaman sürdüreceğiz. Kadın güçlenecek, anne güçlenecek ve Türkiye daha aydınlık yarınlara bu özgüven ile ilerleyecektir. Başta kutsal emanetimiz Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerin ve annelik sevgisini kalbinde yaşayan tüm kadınların anneler gününü kutluyor, sevgi ve şefkatin daim olmasını diliyorum."

Işıklı: "Bugün bize vereceğiniz en güzel hediye kardeşlik ve barış olsun"

Türk Anneleri Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı da barış vurgusu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Annelik dünyada başka hiçbir şeyle karşılaştıramayacak yüce bir duygudur. Anneler sınırsız sevginin, engin hoşgörünün, iyiliğin, şefkatin, merhametin, en temiz ve masum duygularının sembolleridir. Hepimiz için en değerli varlık olan annelerimize hayatlarının her gününde destek olmak, bizden bekledikleri sevgiye saygıyı göstermek bir görev değil, işten gelen duygu olmalıdır. Bugün bize vereceğiniz en güzel hediye kardeşlik ve barış olsun. Bugünü annelerin bayramı olarak kutlamak en büyük dileğimizdir. Çünkü yavrusunu teröre kurban veren anneler, töre cinayetlerine kurban edilen anneler oldukça yüreğimizin acısı dinmeyecektir. Anneler olarak savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu terörden aranmış bir dünya diliyoruz. Başta vatanı için canını feda eden kahraman Türk evlatlarının bizlere birer emaneti olan şehit anneleri olmak üzere Gazi anneleri ve bütün annelerin gününü kutlarım."

Zübeyde Hanım'a çiçek sunuldu

Törende, protokol konuşmalarının ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına çiçek sunuldu. Küçük sporcular ve tören katılımcıları sırayla Zübeyde Hanım'ın anı mezarına karanfil bıraktı.

Ödüller sahiplerini buldu

Anneler Günü töreninin ardından, 36. Zübeyde Hanım Koşusu kupa töreni gerçekleştirildi. 769 sporcunun yarıştığı koşuda, 14 kategoride toplam 42 sporcu dereceye girerek kupa almaya hak kazandı. Genel Klasman Kadınlarda şampiyon Delfin Eylül Avcı, 2. Ece Özkan ve 3. Tuğçe Nur Şimşek oldu. Genel Klasman Erkeklerde ise şampiyon Kaan Sarı, 2. Mert Derin ve 3. Mertcan Koşan oldu.

Dereceye giren sporculara kupalarını Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka, Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'a Koştu - Son Dakika

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