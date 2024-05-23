Karşıyaka Belediyesi Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi'nde Kadınlar Sergi Açtı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi'nde Kadınlar Sergi Açtı

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Karşıyaka Belediyesi Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergiyle taçlandırdı. İlçeli bestekar Işıltan Uşaklıgil'in Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ı akordiyon çalarak karşıladığı açılışta renkli anlar yaşandı.

23.05.2024 12:58  Güncelleme: 13:38
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergiyle taçlandırdı. İlçeli bestekar Işıltan Uşaklıgil'in Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ı akordiyon çalarak karşıladığı açılışta renkli anlar yaşandı.

Karşıyaka'nın Şemikler Mahallesi'nde bulunan Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi, 2023-2024 sezonunda sekiz farklı branşta hobi, el sanatları ve spor kurslarına ev sahipliği yaptı. Davetliler arasında bulunan Karşıyakalı ünlü bestekar ve emekli müzik öğretmeni Işıltan Uşaklıgil, törene gelen Başkan Ünsal'ı akordiyon çalarak karşıladı. Başkan Ünsal ve katılımcıların Uşaklıgil'e coşkuyla eşlik ettiği anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Açılışın ardından sergiyi gezen Ünsal'a kolye, Atatürk portresi, wayuu çanta ve şapka hediye edildi. Yoğun ilgi gören serginin yarın saat 17.30'a kadar açık kalacağı belirtildi.

Yeni dönem kayıtları eylülde başlayacak

Merkezde gerçekleşen takı tasarım, resim, İngilizce, wayuu örgü çanta, diksiyon, mozaik, yoga ve pilates kursları temmuz sonuna kadar devam edecek. Hem Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi'nde hem de Karşıyaka Belediyesi'nin diğer mahalle merkezlerindeki yeni sezon kurs kayıtları ise eylül ayında başlayacak.

Başkan Ünsal, etkinlikte şunları söyledi:

"Kurslarımıza katılan ve harika çalışmalar ortaya çıkan tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerini tek tek kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşlarımız gibi kadınlara da eğitime, spora, sanata ve sosyal yaşama erişme imkanı sunmaya çalışıyoruz. Kadınların sosyal yaşamda daha aktif şekilde yer almalarını, aile bütçelerine katkı sunmalarını da sağlayacak beceriler edinmelerini istiyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz kurslarımızı ve diğer tüm hizmetlerimizi geliştirerek sürdürecek, birlikte daha da güçleneceğiz."

Karşıyaka Belediyesi Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi\'nde Kadınlar Sergi Açtı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi'nde Kadınlar Sergi Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi Ali Rıza Bodur Eğitim Merkezi'nde Kadınlar Sergi Açtı - Son Dakika
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