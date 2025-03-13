Karşıyaka Belediyesi Ramazan Ayında İftar Sofraları Kuruyor

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, ramazan ayının başından bu yana 7 farklı mahallede iftar sofrası kurdu. Belediye, ay sonuna kadar ilçenin dört bir yanında iftar buluşmaları düzenlemeye devam edecek. Şemikler Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşla buluşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ramazan ayının güzelliklerini hep birlikte yaşamaktan büyük mutlu duyuyor, dayanışmamızı el ele büyütüyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi; ramazan ayının başından bu yana Cumhuriyet, İnönü, Zübeyde Hanım, Örnekköy, İmbatlı ve Demirköprü'nün ardından Şemikler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar için iftar buluşması düzenledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın katılımıyla iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, ramazanın anlamını ve bereketini paylaşarak iftarlarını yaptı. İftarlarda ayrıca geleneksel Hacivat ile Karagöz gösterisi yapıldı.

"Ramazan'ın bereketini paylaşarak büyütmeyi sürdüreceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ramazan ayının manevi ruhunu hep birlikte yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için iftar sofralarında buluşmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar düzenlediğimiz iftarlara katılan ve dayanışmamıza ortak olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayrama kavuşana kadar, Ramazan'ın bereketini paylaşarak büyütmeyi sürdüreceğiz. Bu anlamlı günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza davet ediyorum" diye konuştu.

Kadir Gecesi buluşması Karşıyaka Çarşısı'nda yapılacak

Program, bugün Nergiz ve Goncalar Mahalleleri ile devam edecek. Nergiz ve Goncalar sakinleri, Nergiz Parkı'ndaki iftarda buluşacak. İlerleyen günlerde Fikri Altay, Latife Hanım ve Bahçelievler gibi farklı mahalleler için de iftar sofraları kurulacak. En büyük buluşma ise Kadir Gecesi olan 26 Mart Çarşamba akşamı, Karşıyaka Çarşısı'nda gerçekleştirilecek. İftar programının detaylarına, Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da ulaşılabilecek.