Karşıyaka Belediyesi, Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'na Hazır

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 5-7 Şubat tarihlerinde düzenlenecek PAL Expocare-Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'nda, ileri yaşlı bireylere yönelik hizmetlerini tanıtacak. "3. Yaş Üniversitesi" ve "Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi" gibi projelerle aktif, üretken ve sağlıklı yaşlanmayı desteklediklerini söyleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bu önemli organizasyonda çalışmalarımızı daha geniş kitlelerle buluşturacak, sağlıklı ve üretken yaş almanın yollarını birlikte keşfedeceğiz" dedi.

İzmir'de yaşlı bakım ve sağlıklı yaş alma alanında Türkiye'nin en kapsamlı organizasyonu olarak düzenlenecek PAL Expocare-Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'nda Karşıyaka Belediyesi de yerini alacak. 5-7 Şubat 2026 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, Karşıyaka Belediyesi yaş almış bireylere yönelik hizmet, proje ve merkezlerini tanıtacak. Bilimi, teknolojiyi ve sosyal hizmetleri aynı çatı altında buluşturacak fuarda hekimler, akademisyenler, bakım profesyonelleri ve yerel yönetimler bir araya gelecek.

Merkezler ve çalışmalar anlatılacak

Karşıyaka Belediyesi; 60 yaş ve üzeri vatandaşların zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak aktif kalmasını destekleyen kursları ve üretken yaşam odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ni anlatacak. Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla yaş almış bireylere eğitim, sanat ve sosyal gelişim alanlarında nitelikli bir eğitim ortamı sunan 3. Yaş Üniversitesi ve Alzheimer hastaları ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik gündüz bakım ve sosyal destek hizmetleri sunan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi de fuarda tanıtılacak. Öte yandan; Karşıyaka Belediyesi, fuar süresince düzenlenecek etkinliklerle yaş almış bireylerin sosyal, kültürel ve üretken yaşamda aktif rol alabileceğini bir kez daha ortaya koyacak. 5 Şubat'ta Üçüncü Yaş Üniversitesi yaratıcı drama öğrencileri sahne alacak, gösteri saat 14.30'da başlayacak. 6 Şubat'ta Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde yürütülen akıl ve zeka oyunları çalışmalarının sunumu gerçekleştirilecek, etkinlik saat 13.00'te ziyaretçilerle buluşacak. 7 Şubat'ta ise Üçüncü Yaş Üniversitesi ritim grubu, saat 14.30'da sahne alarak fuara renk katacak.

"Sosyal destek değil, sorumluluğumuz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yaş almış bireylerimize yönelik hizmetleri yalnızca bir sosyal destek alanı değil, yaşam kalitesini yükselten temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Karşıyaka'da hayata geçirdiğimiz merkezler ve projelerle çınarlarımızın aktif, üretken ve toplumla iç içe bir yaşam sürmesine katkı sunuyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'nda yer alarak çalışmalarımızı daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Yaşlı bakımında bilimi, sosyal desteği ve dayanışmayı esas alan yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı, nitelikli ve üretken yaş almanın yollarını birlikte keşfetmek üzere fuar alanına davet ediyoruz" diye konuştu.