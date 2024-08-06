Karşıyaka Belediyesi Yaz Okulu Başvuruları Başladı

Güncel

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde "Yaz Okulu" düzenleyecek. 7-14 yaş grubuna yönelik programa, 6-9 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Başkan Yıldız Ünsal "Yeni döneme hazırlık için düzenlediğimiz programın çocuklar için çok yararlı olacağına inanıyor, katılımlarını bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka'da yaşayan ilköğretim çağındaki öğrencilere eğitim yılı boyunca ücretsiz kurs hizmetleri sunan Vecdi Altay Çocuk Kulübü, yaklaşan yeni dönem öncesinde "Yaz Okulu" açacak. Çocukları 2024-2025 Eğitim Yılı'na hazırlamayı amaçlayan program kapsamında Türkçe, İngilizce, resim ve matematik kursları düzenlenecek. 7-14 yaş aralığındaki öğrencilere açık olan ücretsiz eğitimin başvuruları 9 Ağustos Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Dersler de 12 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında, Çarşı Kültür Merkezi içerisindeki kulüpte gerçekleştirilecek. Alanlarında uzman öğretmenlerin vereceği eğitimlerle öğrencilerin temel bilgileri tazelenecek, yeni döneme hazırlıklı şekilde başlamaları sağlanacak. 0 232 364 14 28 numaralı telefondan program ve kayıt hakkında detaylı bilgi alınabilecek.

"Ülkesine faydalı bireyler yetiştiriyoruz"

Aydınlık yarınlar için eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Tüm çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması gerektiğine inanıyor, ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu anlayışla, eğitim alanında değerli hizmetler sunduğumuz merkezlerden biri de Vecdi Altay Çocuk Kulübü'dür. Burada düzenleyeceğimiz Yaz Okulu'nun bir süredir tatilde olan çocuklarımız için yeni eğitim yılı öncesinde çok yararlı olacağına inanıyor, ailelerimizden başvurularını bekliyoruz" diye konuştu.