İzmir'deki orman yangınında zarar gören alanların yeşillendirilmesi için çalışmalar başladı - Son Dakika
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İzmir'deki orman yangınında zarar gören alanların yeşillendirilmesi için çalışmalar başladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında hasar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi amacıyla etüt ve proje çalışmalarına başlandı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında zarar gören alanın toprak analizlerinin yapıldığı ve analiz sonuçlarına göre ağaçlandırma projesi çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sahanın yeniden ormanlaştırılması hedefleniyor.

31.08.2024 17:47
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla etüt ve proje çalışmalarına başlandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta çıkan ve 18 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında hasar gören alanın yeniden yeşillendirilmesi için toprak analizleri yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisi Erol Çalışkan, net çalışma alanını ortaya koyduklarını, toprak analizi için örnekler aldıklarını ifade ederek, "Analiz sonuçlarına göre doğaya ve yetişme ortamına uygun, yapraklı türlerimiz ağırlıklı olmak üzere ağaçlandırma projesi çalışmalarını yapacağız. Daha sonra uygulamalar başlayacak. Sahanın yeniden ormanlaştırılması noktasında çalışmalarımızı tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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