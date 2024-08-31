İzmir'deki orman yangınında zarar gören alanların yeşillendirilmesi için çalışmalar başladı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla etüt ve proje çalışmalarına başlandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta çıkan ve 18 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında hasar gören alanın yeniden yeşillendirilmesi için toprak analizleri yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisi Erol Çalışkan, net çalışma alanını ortaya koyduklarını, toprak analizi için örnekler aldıklarını ifade ederek, "Analiz sonuçlarına göre doğaya ve yetişme ortamına uygun, yapraklı türlerimiz ağırlıklı olmak üzere ağaçlandırma projesi çalışmalarını yapacağız. Daha sonra uygulamalar başlayacak. Sahanın yeniden ormanlaştırılması noktasında çalışmalarımızı tamamlamış olacağız." diye konuştu.