Karşıyaka'da Coşkulu Yılbaşı Kutlamaları

Güncel

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokulları ve hizmet tesislerinde 7'den 70'e her yaş grubundan katılımcıyla yılbaşı kutlaması yapıldı. Karşıyaka'nın Filizleri Anaokulu'nu ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "2024'ü uğurlarken bu coşkuyu paylaşmaktan mutluluk duyuyor, yeni yılın hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, yılbaşı ruhunu yaşatmak ve yeni yılın heyecanını paylaşmak için anaokulu ve tesislerde kutlama organizasyonları gerçekleştirdi. Belediyeye bağlı Ahmet Piriştina, Karşıyaka'nın Filizleri, Kardelenler, Şebnem Tabak, Muzaffer İzgü, Zuhal-Yücel İzmirli, Mavibahçe ve Zeliha-Mehmet Beydağı Anaokulları ve İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi (Kargem) ile Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve İsmail Cem Kültür Merkezi'nde bulunan oyun odalarında düzenlenen kutlamalar, coşku dolu anlara sahne oldu. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi, Gündüz Yaşam Merkezi ve Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde de yılbaşı etkinlikleri gerçekleştirildi.

Miniklerden Ünsal'a el emeği hediyeler

Anaokullarında gerçekleştirilen etkinliklerde yer alan Alp Abi Stand Up Show çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatırken; maskot ve bubble show ise programa renk kattı. Her anaokulunda ayrı ayrı gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında şarkılar söylendi, danslar edildi. Çeşitli atıştırmalıkların ikram edildiği organizasyonlarda günün anısına pasta kesildi. Karşıyaka'nın Filizleri Anaokulu'nu ziyaret ederek miniklerin neşesine ortak olan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, miniklerle sohbet etti, yeni yıl dileklerini paylaştı. Anaokulu öğrencileri ise kendi el emekleriyle hazırladıkları çeşitli objelerden oluşan hediyeleri Ünsal'a takdim etti.

Umutlar tazelendi

Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde düzenlenen kutlama programında ise merkezden hizmet alan çocukların oluşturduğu koro, şarkılarıyla kutlamaya eşlik etti. Hem öğrenciler hem de velilerinin keyifli bir gün geçirdiği etkinlikte şarkılar söylendi, yarışmalar gerçekleştirildi, oyunlar oynandı. Kargem'de eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri de kendi aralarında düzenledikleri kutlama ile 2024'ü yolcu edip 2025'i karşıladı. Alzheimer hasta ve hasta yakınlarına hizmet veren Gündüz Yaşam Merkezi ile Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen programlarda da ileri yaşlı Karşıyakalılar, müzik dinletisi ve gösteriler ile yılbaşını kutladı. Dansların edildiği, şarkıların söylediği kutlamalarda bir araya gelen çınarlar, 2025 dair umutlarını tazeledi.

"Daha güzel bir karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "2024'te hem dünyada hem de ülkemizde çok sıkıntılı günlerden geçtik. Umarım 2025 çok daha güzel olacak. Birbirimize sımsıkı sarıldığımız, Türk milleti olarak değer yargılarımıza tutunduğumuz, birbirimize saygı gösterdiğimiz, birbirimizi sevdiğimiz, birbirimizi önemsediğimiz bir yıl olsun 2025. Önce sağlıkla gelsin; sonra huzurla, keyifle gelsin. Karşıyaka Belediye Başkanı olarak hayatımın en onurlu görevini üstlendiğim 2024 yılında, sevgisiyle ve desteğiyle yanımda olan her bir vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yeni yılın tüm Karşıyaka halkına, ülkemize ve insanlığa; barış, refah ve mutluluk getirmesini diliyorum. Miniklerimizin neşesi, gençlerimizin enerjisi ve büyüklerimizin tecrübeleriyle daha güzel bir Karşıyaka için umutla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.