Karşıyaka'da Kentsel Dönüşüm Süreci Devam Ediyor

(İZMİR) - Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda kentsel dönüşümün önünü açmak için uzun yıllardır mücadele veren Karşıyaka Belediyesi, son planlama bölgesi olan 3. etaba yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. İnönü ve Örnekköy mahalle sakinleri ile bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Plan revizyonları tamamlanan 1. ve 2. etaplar, şu an sorunsuz şekilde dönüşüme açık. 3. etabı da aynı sonuca ulaştırmak için mücadelemiz sürüyor. Açılan davalar nedeniyle uzayan süreci en hızlı şekilde çözüme kavuşturmakta kararlıyız" dedi.

Karşıyaka Belediyesi; Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan 3. etap imar planı revizyonuna ilişkin ikinci bilgilendirme toplantısını yaptı. Geçen ay Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Ünsal ve bürokratları, bu kez de İnönü ve Örnekköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar ile buluştu. 80. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda, mahkemeye taşınan süreç hakkında vatandaşlara bilgi verildi, yapılan çalışmalar anlatıldı.

Ünsal, 108 hektarlık bölge için hazırlanan imar planına karşı açılan davada 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararını bir üst mahkemeye taşıdıklarını söyledi. Sürecin önündeki hukuki engelleri aşmak için çalıştıklarını vurgulayan Ünsal, iptal kararının onanması ihtimaline karşılık yeni imar planı hazırlıklarına başladıklarını da ifade etti.

"İptal kararını bir üst mahkemeye taşımış bulunmaktayız"

Çözüm için kararlılıkla mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Ünsal, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy mahallelerimizin bir kısmını kapsayan yaklaşık 136 hektarlık bir alanda, yaşanan kentsel sorunların çözümü için 2013 yılından günümüze kadar birçok imar planı revizyonu çalışmaları yapıldı. Bir önceki dönemde söz konusu bölgede etaplar halinde imar planı çalışmaları gerçekleştirildi. 3 etap olarak hazırlanan ve onaylanan imar planları yasal süreçlerini tamamladı, 1. ve 2. etaplar sorunsuz bir şekilde yürürlüğe girdi. Şu anda o bölgelerde uygulama yapılabilir durumda. Ancak 3. etap olarak bilinen 108 hektarlık bölgedeki imar planlarına karşı dava açıldı ve gelinen süreçte 3. İdare Mahkemesi tarafından imar planları iptal edildi.

Belediye olarak istinaf başvurusu yoluyla imar planlarının iptal kararını bir üst mahkemeye taşımış bulunmaktayız. İptal kararından dönülmesini ve planımızın yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Ancak aksi bir durumda vatandaşlarımızın daha fazla vakit kaybetmemesi adına yeni plan hazırlıklarına da başladık. Çözüm için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."