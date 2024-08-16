Karşıyaka'daki orman yangınına havadan müdahale sürüyor

Güncel

1) KARŞIYAKA'DAKİ ORMAN YANGININA, HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda, 3 gün önce çıkan yangının kontrol alınmasından sonra dün akşam başlayan ikinci bir orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 uçak ve 4 helikopterle havadan da müdahaleye başlandı.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı.

Bugün saat 07.00 sıralarında, havanında aydınlanmasıyla hava müdahalesine de başlandı. 2 uçak ve 4 helikopter alevlere çok sayıda sorti yapıldı. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Yamanlar Dağı'nda 13 Ağustos'ta da orman yangını çıkmış, alevler 21,5 saatte söndürülmüştü.