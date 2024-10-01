Karşıyaka'ya Taziye Evi ve Kütüphane - Son Dakika
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Karşıyaka'ya Taziye Evi ve Kütüphane

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Karşıyaka Belediyesi, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde inşa edilen Taziye Evi ve Kütüphane binasını yakın zamanda hizmete açmaya hazırlanıyor. Modern bir sosyal tesis olarak tasarlanan yapıda, taziye evi, aşevi ve 20 bin esere sahip kütüphane bulunacak.

01.10.2024 11:33  Güncelleme: 11:47
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde inşa edilen 'Taziye Evi ve Kütüphane' binasını yakın zamanda hizmete açmaya hazırlanıyor. Binada, tam donanımlı taziye evi ve 20 bin esere sahip kütüphanenin yanı sıra bir aşevi de kurulacağını söyleyen Başkan Yıldız Ünsal "Karşıyakamıza, önemli bir ihtiyaca cevap verecek çağdaş bir sosyal tesis armağan edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Zübeyde Hanım Mahallesi'ne kazandırılacak Taziye Evi ve Kütüphane binasının inşaatı kısa süre içinde tamamlanacak. Başkan Yıldız Ünsal'ın talimatıyla yapımına hız verilen iki katlı binada, elektrik ve mekanik işlemleri devam ederken; iç mekan dekorasyonu ile çevre düzenlemesi aşamalarına geçildi. Bürokratları ile birlikte tesiste incelemelerde bulunan Başkan Ünsal, vatandaşlar için hem dayanışma hem de kültür merkezi işlevi görecek binayı yakın zamanda hizmete açmaya hazırlandıklarını söyledi.

Dayanışmanın adresi olacak

Engelli kullanımına da uygun şekilde tasarlanan yapının zemin katında, yaklaşık 785 metrekare alana sahip bir taziye evi olacak. Bu bölümde ayrıca, öğün başına 300 kişiye yemek çıkartabilecek kapasitede tam donanımlı bir mutfak, yemek salonu, çalışma ofisleri, tuvaletler ile 51 metrekarelik bir iç avlu bulunacak. Yakınlarını kaybeden vatandaşların taziye ziyaretlerini kabul edebileceği bir mekan olarak tasarlanan bölüm, aynı zamanda bir aşevi olarak da hizmet verecek.

20 bin eserle, modern kütüphane

Binanın birinci katında ise 250 kişi kapasiteli, 20 bini aşkın edebi esere erişim imkanı sunacak bir kütüphane olacak. Çocuk bölümü, bilgisayar kullanım alanı, halk kütüphanesi, toplantı-grup çalışma salonu ve film-seminer salonu ile çağdaş bir kültürel yaşam alanı yaratılacak. Engelli asansörü, engelli tuvaletleri ve görme engelliler için kılavuz taşlarının da oluşturulduğu tesis, 'engelsiz hizmet' anlayışıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. Binanın 900 metrekare yeşil alana sahip bahçesinde ise çok sayıda fidan toprakla buluşturulacak.

İhtiyaca ilaç olacak tesis

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Taziye Evi ve Kütüphane binamızdaki son düzenlemeleri titizlikle sürdürüyoruz. Çok yakında, bu çağdaş sosyal tesisi Karşıyakamıza kazandıracak olmanın heyecanı içindeyiz. Ücretsiz şekilde hizmet verecek olan tesisimiz, hem Zübeyde Hanım Mahallemiz hem de tüm ilçemiz için önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Hem zor günlerde dayanışmanın hem de kültürel paylaşımın adresi olacak" diye konuştu.

Karşıyaka\'ya Taziye Evi ve Kütüphane
Kaynak: ANKA

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