Kartal Belediye Başkanı Yüksel: 2025 Yılı Atılım Yılı Olacak

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(İSTANBUL)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye personeli ile bir araya geldi. Yeni yılın herkes için mutluluk ve esenlik getirmesini dileyen Başkan Yüksel,"2025 yılı, Kartal için bir atılım yılı olacak. Büyük projeleri hayata geçireceğimiz, mahalle mahalle sorunları çözeceğimiz, daha yeşil, daha modern, daha yaşanabilir bir Kartal için hep birlikte ter dökeceğimiz bir yıl olacak" dedi.

Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel, Belediye Hizmet Binası ve dış birimleri ziyaret ederek, personelin yeni yılını kutladı. 2024 yılında, rekor bir oyla yönetimi ikinci kez devraldıklarını belirten Başkan Gökhan Yüksel, rehavete kapılmadan 2025 yılında da ilçe için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşların rekor oyuyla tekrar seçilmenin, bir teveccüh olduğunu ve Kartal Belediyesi ailesinin bu sorumlulukla hareket edeceğini aktaran Başkan Gökhan Yüksel, şöyle devam etti:

"2024 yılı, hepimiz için anlam ve sorumluluk dolu bir yıl oldu. Kartal halkı, rekor bir oyla bizlere yeniden teveccüh gösterdi, güvenini ve desteğini esirgemedi. Bu güven, bizim için büyük bir gurur olduğu kadar, aynı zamanda omuzlarımıza daha fazla sorumluluk yükledi. Bu teveccühe layık olabilmek maksadıyla, rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın beklentilerinin farkındayız. Daha yaşanabilir bir Kartal için, sosyal hizmetlerden altyapıya, kültür sanattan çevre düzenlemelerine kadar her alanda projelerimizi artırarak sürdüreceğiz.

"2025 yılı, Kartal için bir atılım yılı olacak"

Kartal'ı sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin örnek ilçelerinden biri haline getirmek, hepimizin ortak hedefi. Siz değerli çalışma arkadaşlarım, bu başarının en büyük mimarlarısınız. Sahada, masada, her yerde özveriyle çalışarak halkımıza en iyi hizmeti sunuyorsunuz. Birlikte başardık, birlikte daha güzel işler başaracağız. Her adımımızda Kartal halkının menfaatini gözeterek, onların mutluluğunu artıracak projelere imza atacağız. 2025 yılı, Kartal için bir atılım yılı olacak. Büyük projeleri hayata geçireceğimiz, mahalle mahalle sorunları çözeceğimiz, daha yeşil, daha modern, daha yaşanabilir bir Kartal için hep birlikte ter dökeceğimiz bir yıl olacak. Sizlere olan güvenim tam. Kartal halkı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yıl hepimize sağlık, mutluluk ve başarı getirsin. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."