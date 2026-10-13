Kartal Belediyesi eski Park ve Bahçeler Müdürü Cemal Şahan, 8. ölüm yılında anıldı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, 12 Ekim 2018'de geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Cemal Şahan, vefatının 8. yılında kabri başında anıldı.

Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine merhumun ailesinin yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar, Ali Apaydın ve Mustafa Ağdaş, Kartal Belediyesi Başkanı Koordinatörlerinden Mukadder Gürcan, kayınbiraderi Orhan İspekter ve mesai arkadaşları katıldı.

Anma töreninde ilk olarak merhum Cemal Şahan'ın hayatını özetleyen kısa bir biyografi okundu. Ardından söz alan Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Başkan Gökhan Yüksel'in selamlarını ileterek Şahan'ın Kartal Belediyesi'nde derin izler bırakan kıymetli bir isim olduğunu vurguladı. Şahan'ı ilk olarak Balkanlılar Derneği'ndeki çalışmaları sırasında tanıdığını belirten Özgön, onun her zaman sevecen kişiliği, karakteri ve güzel hatıralarıyla anılacağını ifade etti.

Program, emekli müezzin Vedat Özbaş tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Anma töreni, katılımcıların merhum Cemal Şahan'ın mezarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.