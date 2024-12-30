Kartal Belediyesi'nden Dezavantajlı Bireylere Afet Bilinçlendirme Seminerleri - Son Dakika
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Kartal Belediyesi'nden Dezavantajlı Bireylere Afet Bilinçlendirme Seminerleri

Kartal Belediyesi, Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi ile birlikte dezavantajlı bireylere ve ailelerine yönelik 'Afet Bilinçlendirme' seminerleri düzenleyerek sosyal bilinci artırmayı hedefliyor.

30.12.2024 14:53  Güncelleme: 15:53
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(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi ile birlikte dezavantajlı bireylere ve ailelerine yönelik 'Afet Bilinçlendirme' seminerleri düzenledi.

Kartal Belediyesi, sosyal bilinç oluşturmaya devam ediyor. Belediye, koruyucu ve hayat kurtarıcı eğitimler kapsamında Afet İşleri Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Danışma ve Koordinasyon Birimi ile birlikte, dezavantajlı bireylere ve ailelerine yönelik 'Afet Bilinçlendirme' seminerleri düzenledi.

Kartal'ın bütün mahallelerine ulaşmayı ve farkındalığı artırmayı amaçlayan seminler Yakacık Kültür Merkezi, Hürriyet Kültür Merkezi, Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Soğanlık Kültür Merkezi ve Ekolojik Etkinlik Çadırı'nda gerçekleşti. Dezavantajlı bireylerin ve ailelerinin katıldığı eğitimler, Afet İşleri Müdürlüğü'ne bağlı eğitmenler tarafından verildi.

Eğitim kapsamında afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile Kartal Belediyesi'nin afetlerle ilgili yaptığı hazırlıklar hakkında detaylı bilgi verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kartal Belediyesi'nden Dezavantajlı Bireylere Afet Bilinçlendirme Seminerleri - Son Dakika

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