Kartal'da Dünya Çevre Günü Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Kartal'da Dünya Çevre Günü Festivali Coşkusu

04.06.2025 18:55
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Kartal Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturdu. Etkinlikte öğrencilerin atıklardan ürettikleri ürünler sergilendi, deniz dibi temizliği yapıldı.

Kartal'da 'Dünya Çevre Günü Festivali' çeşitli etkinliklere sahne oldu

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Makine Hangar'da çevreci atölyeler, çevreci sergiler ve sunumların yapıldığı çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin atıklardan ürettikleri çeşitli ürünler etkinlikte sergilendi.

Kartal Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliğine farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kurban Bayramı vesilesiyle 3 Haziran Günü Makine Hangar'da düzenlenen etkinlikte çevreci atölyeler, çevresi sergiler, eğitim sunumları ve öğrencilerin müzik performansları yer aldı. Kartal'da bulunan farklı okullardan çok sayıda öğrenci, atık malzemelerden ürettikleri heykel, biblo, takı, resim gibi ürünlerini bu etkinlikte sergiledi. Etkinliklerin devamında 'Su Yoksa Hayat Yok' sloganıyla, Kartal Belediyesi Su Sporları merkezi önünde dalgıç ekipleri tarafından deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, "Aslında 5 Haziran Dünya Çevre Günü ama biz, Kurban Bayramı'na tekabül etmesi nedeniyle 3 Haziran'da kutluyoruz. İçeride kalabalığı gördünüz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü, 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde gerçekleşen çevre ile ilgili konferans sonucunda ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla her yıl 5 Haziran, Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel, özellikle çevre ve gençler konusunda oldukça duyarlı olduğu için bugün çevre ile ilgili bir etkinlik düzenledik. Aslında bu etkinliklerin devamı gelecek. Akşam da Marmara Denizi etkinliği yapacağız, dalgıçlarımız denize dalacaklar. Ertesi gün, 4 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla tüm bisikletlerimizle birlikte sahilimizde bir sürüş gerçekleşecektir. Kolumdaki bilekliği göstermek istiyorum, atıktan bileklik yapılmış. Kapakların geri dönüşümü ile alakalı bir bileklik yapılmış. Çocuklarımızın yaptığı çeşitli atölyeleri görüyorsunuz içeride. Yine atıklardan sanat eserleri oluşturmuşlar. Bugün balıkçılarımızın daldığı alanda da aynı şekilde atıklardan yapılan sanat eserlerini göreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kartal'da Dünya Çevre Günü Festivali Coşkusu - Son Dakika

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