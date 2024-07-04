Kartal'da hafif ticari aracın önce bariyere, ardından ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden Hasan K. idaresindeki 28 TE 208 plakalı hafif ticari araç, önce bariyere daha sonra ağaçlara çarptı.
Kazanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre araç yoğunluğu yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Kartal'da Hafif Ticari Araç Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?