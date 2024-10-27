Kartal'da Kademeli Emeklilik Mitingi - Son Dakika
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Kartal'da Kademeli Emeklilik Mitingi

Kartal\'da Kademeli Emeklilik Mitingi

EMADDER, 1999 sonrası sigortalılar için kademeli emeklilik talebiyle miting düzenledi.

27.10.2024 18:16
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Kartal'da, Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) üyeleri, 1999 sonrası sigortalı çalışanların kademeli emeklilik talebini duyurmak amacıyla miting düzenledi.

Kartal Meydanı'nda yapılan "1999 Sonrası Sigortalılar İçin Adalet Mitingi"ne siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çalışanlar katıldı.

Katılımcılar, "2000 sonrası SGK'liye kademeli emeklilik gelsin", "1 güne 17 yıl geç emekliliğe kademeli emeklilik ile 'dur' de", "2000'liler kademeli emeklilik bekliyor", "Kademe kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartlar açarak slogan attı.

Grup, 8 Eylül 1999 sonrası işe başlayan sigortalılar için kademeli emeklilik talebinde bulundu.

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, kademeli emekliliğin hakları olduğunu söyledi.

Sosyal güvenlikte eşitlik ve adaletin anayasal bir gereklilik olduğunu belirten Uğurlu, "Kademeli emeklilik hakkı herkes için adil bir düzenlemeyle tanınması gerekir. Anayasa Mahkemesinin 23 Kasım 2001 tarihli kararı doğrultusunda, kademeli emeklilik tablosunun korunması zorunludur. EYT yasasının yalnızca 8 Eylül 1999 öncesi işe girenleri kapsaması, anayasanın 2, 5 ve 60. maddelerinde tanımlanan eşitlik, sosyal devlet ve sosyal güvenlik haklarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Yasa düzenleyicilere seslenen Uğurlu, şunları kaydetti:

"Daha fazla prim ödeyen bizler, aynı yaş ve durumda olan akranlarımızdan 17-20 yıl daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu kabul edilemez bir adaletsizliktir. Bu mitingi işçi sendikalarının düzenlemesi gerekirdi. Ancak biz yine de dayanışmayla haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadelede tek başımıza değiliz. Tüm vatandaşları, sivil toplum kuruluşlarını yanımızda görmek istiyoruz. Kademeli emeklilik lütuf değil Anayasal haktır. 8 Eylül 1999 sonrası işe giren yurttaşların kademeli olarak emekli olmasını talep ediyoruz."

Uğurlu, emeklilik hakkı elde edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Kademeli Emeklilik Mitingi - Son Dakika

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