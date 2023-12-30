 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartal'da Karavan Yangını: 3 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da Karavan Yangını: 3 Araç Hasar Gördü

Kartal'da bir otomobil servisinin otoparkında çıkan yangında bir karavan ve bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta büyük hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kartal\'da Karavan Yangını: 3 Araç Hasar Gördü
30.12.2023 - 11:22,
Abone Ol

KARTAL'DA otomobil servisinin otoparkına çekilen bir karavanda yangın çıktı. Alevler büyüyerek park halindeki 3 araca daha sıçradı. Yangında karavan ve bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta büyük hasar oluştu.

Olay, saat 07.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kadir Sokak'ta bulunan bir otomobil servisinin otoparkında meydana geldi. Tamir için getirilen bir karavanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakınında park halinde bulunan 3 araca daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin su ve köpükle müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında karavan ve 1 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da hasar oluştu. Haberi alarak olay yerine gelen servis yetkilisi, "Yeni geldim, minibüsten sıçramış alevler" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, İtfaiye, Soruşturma, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Karavan Yangını: 3 Araç Hasar Gördü - Son Dakika


11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Emekli ve memur emeklisinin alacağı zam oranları değerlendirildi Emekli ve memur emeklisinin alacağı zam oranları değerlendirildi
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44
Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı

Son Dakika
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
09:17 TFF Başkanı Büyükekşi topun ağzında! Son 20 gün içerisindeki 3 büyük krizi de yönetemedi
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:29:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da Karavan Yangını: 3 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement