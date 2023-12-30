Kartal\'da Karavan Yangını: 3 Araç Hasar Gördü

KARTAL'DA otomobil servisinin otoparkına çekilen bir karavanda yangın çıktı. Alevler büyüyerek park halindeki 3 araca daha sıçradı. Yangında karavan ve bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta büyük hasar oluştu.

Olay, saat 07.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kadir Sokak'ta bulunan bir otomobil servisinin otoparkında meydana geldi. Tamir için getirilen bir karavanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakınında park halinde bulunan 3 araca daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin su ve köpükle müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında karavan ve 1 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da hasar oluştu. Haberi alarak olay yerine gelen servis yetkilisi, "Yeni geldim, minibüsten sıçramış alevler" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.